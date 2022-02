La cour d'assises du Brabant wallon a entamé, jeudi, l'examen du dossier de la mort d'une fillette de huit ans survenue le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert. Caroline Boreux, la mère de la petite victime, est accusée d'avoir tué son enfant. La matinée a été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation pour le premier substitut Laurent Gérard. À l'issue de cette lecture, les avocats de la défense ont précisé aux douze jurés qu'ils venaient d'entendre la "version de l'avocat général", qui n'est pas du tout celle de leur cliente.

En effet, au cours de l'enquête, Caroline Boreux a toujours prétendu qu'elle n'avait pas étranglé sa fille mais qu'elles étaient toutes les deux seules dans l'appartement qu'elles occupaient à Mont-Saint-Guibertlorsque trois hommes armés ont fait irruption dans leur logement et qui l'ont obligée à boire une substance inconnue qui lui a fait perdre connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée, après avoir été plongée dans une baignoire par les trois inconnus, elle a trouvé sa fille inconsciente dans le salon.

Les enquêteurs estiment n'avoir trouvé aucun élément objectif probant pour confirmer le rôle de tiers dans le décès de la fillette, et la version livrée par l'accusée souffre de nombreuses incohérences et zones d'ombre. Mais pour les avocats de la défense, l'enquête n'a pas permis non plus de démontrer la culpabilité de Caroline Boreux.

"Ce dossier n'est pas aussi simple: madame ne se souvient pas de certaines choses, elle a le droit de formuler des hypothèses. Mais on essaie de faire croire qu'elle est une menteuse", a indiqué Me Abdelhadi Amrani à l'intention des jurés. Me Didier De Quévy, qui défend également l'accusée, a indiqué pour sa part qu'une conviction doit se baser sur des éléments probants, et qu'il n'y en a pas dans le dossier.

Cet après-midi, le président Thierry Werts procédera à l'interrogatoire de Caroline Boreux, et entendra les premiers témoins. Les enquêteurs et la juge d'instruction seront entendus dans la journée de mardi.