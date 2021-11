L’obligation vaccinale pour les soignants, fixée au 1er janvier, ne fait plus aucun doute, même si elle doit encore être adoptée ce vendredi en conseil des ministres. Pour les professionnels de la santé non vaccinés, les conséquences sont graves, puisqu’ils perdront leur accès à la profession à partir du 1er avril 2022. Une période transitoire permettra aux récalcitrants de bénéficier du chômage temporaire jusqu’au 31 mars. Ensuite, ils tomberont sous le régime du chômage classique.

Isabelle, 58 ans, habitante de Wavre, est infirmière à domicile depuis 25 ans. Isabelle n’est pas son vrai nom, elle préfère rester anonyme pour témoigner de ce qu’elle vit actuellement. “C’est par mesure de prudence. J’ai envie de témoigner, mais je prends un risque. En tant que non vaccinée, je ne suis déjà plus la bienvenue dans certaines maisons… Alors je préfère me cacher… On a parfois l’impression de porter une étoile au bras…”

(...)