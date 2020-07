Infrabel et la SNCB ont entamé des travaux du côté du parking de l’avenue des Villas et à hauteur de la zone «Kiss & Ride» de la gare d’Ottignies. Une rangée de 7 tilleuls remarquables va disparaître, ils seront remplacés par 15 tilleuls de Hollande.

Infrabel doit élargir la plateforme ferroviaire afin de pouvoir construire de nouveaux quais et poser de nouvelles voies, dans le cadre du chantier du RER à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Plusieurs travaux ont débuté du côté du parking de l’avenue des Villas: une modification du talus du parking SNCB (décaissement et évacuation des terres), qui devra reculer du côté de l’avenue des Villas, la fermeture du sentier du Pont, la réalisation d’une déviation provisoire du sentier de l’Athénée et l’abattage de la rangée de 7 tilleuls remarquables (fin juillet).

Un nouveau sentier du Pont sera aménagé, afin de garantir une liaison entre l’avenue des Combattants et le parking des Villas. Ce sentier sera élargi, éclairé, et bénéficiera d’un nouveau revêtement.

La jonction actuelle entre le sentier du Pont et le sentier de l’Athénée sera également réaménagée.

A la demande de la Ville, Tuc Rail/Infrabel s’est engagée à replanter 15 nouveaux tilleuls, afin de créer un rideau vert dans la nouvelle configuration du talus et des sentiers. Cela se fera dès que les conditions seront favorables à la plantation. Les tilleuls seront intégrés de la manière la plus harmonieuse possible au sentier de l’Athénée, suivant son nouveau tracé.

Réaménagement du pose/dépose

Parallèlement aux travaux du côté du parking des Villas, le « Kiss & Ride » de la gare d’Ottignies sera également réaménagé par la SNCB. Provisoirement, dans l’attente d’un plan d’aménagement complet du parvis de la gare.

Les flux d’entrée et sortie des voitures seront repensés. Le nombre de places de stationnement 30 minutes sera réduit. Cet aménagement permettra de séparer les trafics (chantier/usagers de la gare).

Les places PMR et les voitures partagées seront déplacées. Un espace dédié exclusivement aux vélos sera aménagé, avec une zone sécurisée agrandie. Le nombre d’emplacements pour vélos libres sera lui aussi augmenté.