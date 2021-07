Fin juin, Court-Saint-Étienne a été frappée par de fortes précipitations qui ont provoqué plusieurs coulées de boue sur le territoire. Bien moins intenses que celles de 2016, ces coulées de boue ont permis de mettre en lumière les quelques points de noirs que compte encore la commune et de rappeler l’importance d’entretenir certains dispositifs de lutte contre les inondations.

Certaines fascines, qui n’avaient plus été entretenues depuis quelques années, ont ainsi montré des signes de faiblesse lors des récentes intempéries. La commune a donc décidé de les remplacer et de se faire accompagner par la cellule Giser de la Région wallonne, un service de conseil et d’appui spécialisé dans la lutte contre les inondations et les coulées de boue.