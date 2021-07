Depuis une semaine, tant les sinistrés que les ouvriers des communes touchées par les inondations sont soumis à rude épreuve. Les premiers s’activent à l’évacuation des encombrants de leur habitation, tandis que les seconds les évacuent dans des conteneurs et les acheminent vers le centre de tri de Mont-Saint-Guibert. S’ils peuvent compter sur des renforts des ouvriers provinciaux et issus d’autres communes solidaires, le travail reste éprouvant, surtout sous cette chaleur.

C’est pourquoi le Lions Club a décidé de leur apporter un peu de réconfort avec de bons repas offerts à bord d’un foodtruck solidaire. Le véhicule parcourt depuis mardi les places, dépôts communaux et casernes, à Court-Saint-Étienne, Wavre, Ottignies et Mont-Saint-Guibert pour offrir le couvert aux ouvriers et aux sinistrés.

(...)