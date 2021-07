Inondations: Encore 37.000 ménages sans électricité dont 20.000 en Brabant wallon Brabant wallon Belga La situation s'améliore très progressivement sur tout le territoire après les intempéries et les inondations des derniers jours. © Geerts

Les énormes ravages provoqués par les inondations se dévoilent petit à petit et les opérations de nettoyage ont commencé, avec l'aide de nombreux bénévoles, indique le Centre de crise.



En province de Liège, les opérations de pompage sont toujours en cours et plusieurs demandes d'expertise ont été lancées pour vérifier la stabilité des bâtiments. Au niveau de l'électricité, 245 cabines sont encore hors tension pour le moment, avec 17.150 ménages touchés. L'eau est, en revanche, à nouveau potable dans la totalité des communes.



Dans le Brabant Wallon, la situation est plus proche de celle d'une pré-alerte de crue et le nettoyage se poursuit. D'après le Centre de crise, 279 cabines électriques sont toutefois encore inondées et ne sont pas accessibles aux équipes techniques, laissant dès lors 20.000 clients sans électricité.