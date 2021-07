Le centre de Grez-Doiceau et plusieurs voiries du territoire communal se sont retrouvés complètement sous eau ce jeudi, inondant plusieurs commerces et habitations. L’eau s’est également infiltrée en fin de matinée dans le home Joie et Santé, situé dans la rue de Lambais. Le jardin de la résidence s’est retrouvée complètement sous eau et celle-ci s’est lentement glissée dans la maison de repos pour atteindre plusieurs centimètres dans les caves et les cuisines. Privés d’électricité, et donc d’ascenseur, et de chauffage, les résidents ont dû être évacués.

L'intervention des secours a cependant été rendue compliquée par la hauteur de l'eau et le courant important qui traversait la rue de Lambais. Ce n'est qu'à partir de 16 heures que les premiers résidents, qui nécessitent une assistance respiratoire, ont été évacués. Si les pompiers ont envisagé de les évacuer à l'aide d'un bateau, ils les ont finalement transportés dans un véhicule 4x4 de l’ACS de La Hulpe.

La quarantaine d’autres résidents a été évacuée par des camions de la Défense et conduits vers le centre d’accueil d’urgence installé au hall omnisports. Ils ont quasiment tous pu être hébergés dans leur famille. À 21 heures, seuls quelques-uns se trouvaient encore dans le hall omnisports, mais aucun ne devrait passer la nuit-là.