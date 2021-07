Une phase provinciale a été déclenchée par le gouverneur ad interim du Brabant wallon, Christophe Baes, ce jeudi à 10h55 en raison d’inondations et de coulées de boues sur plusieurs communes du territoire, en particulier Mont-Saint-Guibert, Chastre, Walhain, Jodoigne, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville, Ottignies-LLN, Genappe et Beauveachain.

Les équipes d’intervention sont sur place. Il n’y a actuellement pas de blessé à déplorer.

"Au vu des prévisions météorologiques des prochaines heures et les alertes de crue en cours dans la province du Brabant wallon, nous vous invitons à rester prudents en évitant les déplacements et en respectant les consignes de mobilité et les instructions des services d’urgence", indique le centre de crise du Brabant wallon.

Pour rappel, le numéro 1722 est activé pour les interventions non-urgentes liées aux intempéries. Le 112 est réservé pour les urgences vitales.