Cela fait plusieurs jours maintenant que la météo se déchaîne au-dessus de nos têtes. Les images d'horreur et de désolation se multiplient alors que les demandes d'aide, elles aussi, se font de plus en plus nombreuses. Si pour l'heure, chacun essaye de sauver ce qui peut encore l'être, une question reste primordiale: que faire de ses animaux de compagnie? Car finalement, eux aussi sont touchés par ces pluies diluviennes.



Raison pour laquelle le refuge perwézien Sans Collier a, une nouvelle fois, décidé de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés qui possèdent un animal de compagnie et qui cherchent une solution pour s'en occuper. "Nous avons ouvert une quinzaine de places pour accueillir, gratuitement, les animaux, explique Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. Jusqu'à présent, nous avons eu 2-3 demandes mais cela risque d'évoluer dans le courant de la journée car le pire est attendu à partir de 14h en Brabant wallon."



L'idée est multiple: aider les animaux des sinistrés mais également leur propriétaire qui doivent trouver une solution pour sauver leur maison. "L'objectif est de permettre aux gens qui se retrouvent avec 50 centimètres d'eau dans la maison de ne pas avoir à s'occuper de leur chien. Maintenant, nous ne sommes pas un service de secours non plus. Il faut d'abord faire appel aux professionnels mais nous pouvons donner un coup de main pour certains cas. Nous sommes prêts à accueillir les animaux, gratuitement, mais aussi à aller les chercher s'il le faut."



Le refuge fourni également de la nourriture et du matériel pour que les animaux se sentent comme chez eux. "On avait envie d'être un peu solidaire, de décharger les maîtres de certaines tâches en cette période compliquée car on le sait: ce n'est pas facile de s'occuper d'un chien par exemple en pareille situation", ajoute Sébastien De Jonge.



Et sur les réseaux sociaux, l'action a rapidement fait le tour. Mieux même: certaines personnes, en réponse au message posté sur Facebook, ont proposé leur aide. "Nous conseillons aux personnes qui ont besoin d'aide, ou qui veulent aider, de lire les commentaires en-dessous de notre post", conclut le directeur du refuge perwézien.



En attendant, si vous avez besoin d'aide, un seul numéro: le 0491/25.56.22. Il s'agit du numéro d'urgence mis sur pied par Sans Collier. N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin.