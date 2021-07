“On met 20 minutes pour remplir une palette mais en 5 minutes, tout est parti”, rit un des ouvriers chargés de remplir les sacs de sable au dépôt communal de Jodoigne. Au total, mercredi, les ouvriers communaux ont rempli 3 000 sacs de sable qui doivent permettre aux Jodoignois de se prémunir des futures inondations. Les habitants de la commune pouvaient venir chercher, gratuitement, jusqu’à dix sacs de sable. Deux équipes ont aussi tourné dans les villages de l’entité pour distribuer les sacs aux personnes âgées qui ne savent pas se déplacer.

“J’applaudis l’initiative, c’est sympa, salue Olivier, de Piétrain, qui a été touché par les inondations. Mon jardin et ma terrasse se sont retrouvés complètement sous eau le 4 juillet. Je vais placer ces sacs sur la butte que j’ai créée, je serai plus rassuré.”

Comme Olivier, beaucoup de Jodoignois se sont rués sur les sacs de sable vu les prévisions météo de cette semaine. “On avait reçu mille sacs de sable vendredi dernier et en deux après-midi, les mille sacs sont partis donc on en a recommandé 3 000, indique Bernard Glineur, le responsable du service technique de la ville. On me dit que plus de 500 ont déjà été embarqués aujourd’hui.” À ces 4 500 sacs achetés ces derniers jours, il faut encore ajouter 1 500 sacs que la Ville a déjà distribué ces dernières semaines.

Habituellement, la Ville dépanne les riverains lorsqu’il y a des problèmes d’inondations mais vu les conditions météo exceptionnelles et les demandes de la population, il a été décidé d’en distribuer préventivement. “Ça fait quand même le cinquième orage qu’on subit consécutivement et beaucoup de gens sont anxieux. Dès qu’il pleut fort, c’est la panique et tout le monde vient chercher ses sacs en urgence.” “Cette fois-ci, il n’y a pas seulement des débordements de cours d’eau, il y a aussi des coulées de boue qui viennent des champs et il y a plus de demandes de sacs que d’habitude”, confirme le bourgmestre, Jean-Luc Meurice.