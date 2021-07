Placé en alerte orange ce jeudi, le Brabant wallon est fortement impacté par les précipitations. La commune de Grez-Doiceau est à nouveau très touchée, avec plusieurs voiries complètement sous eau. Le Piétrebais, le Pisselet et le Train sont sortis de leur lit. Le centre de Grez-Doiceau est actuellement sous plus d’un mètre d’eau et est traversé par le courant puissant du Train. Les rues de Lambais, Pont-au-Lin et rue du Stampia sont également sous eau, les égouts ne parvenant pus à absorber les quantités d'eau. Inondé également, le Colruyt a dû fermer ses portes.

© Geerts

Plusieurs habitants de la rue du Waux-Hall, dans le centre, se retrouvent avec de l’eau jusqu’à 70 cm dans leur habitation. C’est le cas de Carine qui a dû surélever ses canapés et autres meubles pour tenter de limiter la casse. "L’eau est entrée par l’avant et puis, une demi-heure après, elle a commencé à arriver par l’arrière, explique-t-elle. Je ne sais rien y faire, je peux mettre tous les sacs de sable que je veux, ça ne servira à rien. C’est du jamais vu, même en 2002, il n’y avait pas eu autant d’eau dans les rues."

© Geerts

Dans l'agence d’assurance du centre de Grez-Doiceau, il y a jusqu'à 70 centimètres d'eau également. "C'est bien pire qu'en 2002 où on avait eu que quelques centimètres d'eau, confirme Dominique Vancaster qui a fondé son agence il y a 42 ans. Ma citerne à mazout s’est retournée dans ma cave, on a l’odeur en plus, sourit l’assureur. Je ferai le relevé des dégâts plus tard mais je sais déjà qu’il y aura des meubles abîmés, des dossiers perdu. Heureusement, tout est informatisé."

© Geerts

Les ouvriers communaux bravent les torrents d’eau depuis 7 heures ce jeudi pour distribuer des sacs de sable aux sinistrés. Ces images rappellent de mauvais souvenirs "On est pratiquement dans la même situation que les inondations de 2002, assure le bourgmestre de Grez-Doiceau, Alain Clabots. Le plus gros problème, c’est qu’il y a des coins isolés où on a des gens qui sont bloqués car ils ne savent pas sortir de chez eux."