Plusieurs écoles de Wavre ont été impactées par les inondations du 16 juillet dernier. C’est notamment le cas de l’école de l’Orangerie-Tilleul, de l’Île aux trésors et du collège Notre-Dame de Basse-Wavre, touchées à des degrés différents. Dans ces établissements, on s’active depuis dix jours à nettoyer, trier le matériel et évacuer ce qui est irrémédiablement perdu.

À l’école maternelle communale, l’eau a envahi les sept classes et tous les autres locaux, dont le bureau de la directrice et le local de logopédie. Les pertes sont conséquentes et la liste continue à s’allonger au fur et à mesure du triage. Des livres, des jeux, des armoires, des fauteuils de lecture ont pris l’eau, mais également des machines à laver, des frigos, des ordinateurs, une plastifieuse, une relieuse et une photocopieuse. Plus embêtant encore, deux des trois chaudières de l’école ont été fortement endommagées par les eaux.

(...)