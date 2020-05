Toutes les matières, de la 3e maternelle à la 6e primaire, sont disponibles.

Dans quelques jours, certains enfants vont faire leur retour sur les bancs de l’école. Mais en attendant, nombre d’entre eux passent énormément de temps devant les écrans et certains parents sont à court d’idées pour les occuper autrement.

Institutrice à l’École fondamentale autonome de Trazegnies, Isabelle Kever collabore également avec l’école Cheval Bayard à Tubize, et propose une série de jeux pédagogiques qui permettent aux enfants d’apprendre autrement. Et bonne nouvelle : ceux-ci sont en téléchargement. "J’essayais de trouver un moyen différent d’enseigner pour attirer l’attention des enfants, explique l’institutrice. J’ai trouvé des jeux québécois ou français mais ils n’étaient pas adaptés. J’ai donc décidé de les adapter."

Rapidement, ses fichiers ont connu un réel engouement. "Il s’agit de jeux de commerce qui sont détournés. On peut faire un jeu de bataille sur le français ou sur les tables de multiplication. Idem avec un Cluedo et je me penche sur un Trivial Pursuit spécial."

Concrètement, tous les jeux sont téléchargeables au format PDF. Il suffit ensuite aux parents, ou aux enfants, de les construire. "Dans un premier temps, les enfants peuvent construire le jeu pour ensuite jouer en famille."

Toutes les matières, de la 3e maternelle à la 6e primaire, sont disponibles. "Une cinquantaine de fichiers sont gratuits et les autres coûtent entre 1,5 et 4 euros", conclut Isabelle.

Envie de les télécharger ? Rendez-vous sur le site suivant : laludotheque.be ou sur la page Facebook "Ma Ludothèque Pédagogique".