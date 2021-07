Suite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières heures, plusieurs cours d'eau du centre et de l'est du Brabant wallon ont été placés en phase d'alerte de crue ce jeudi matin. C'est le cas de la Dyle et de la Gette et de leurs affluents. Alors que le débit de la Dyle, enregistré à Bierges, était de 8,8 mercredi matin, il est désormais de 11,4 m³ par seconde.

Les précipitations enregistrées sont égalerment alarmantes : 36,4 mm de pluie cumulés à Wavre jeudi à 8 heures, contre 0,2 mm mercredi à la même heure. À Hélécine, on est passé de 1,4 mm à 41,4 mm ce jeudi à 8 heures.

À l'ouest du Brabant wallon, par contre, la situation reste stable : la Senne, le Hain et la Samme n'ont pas été placées en phase d'alerte de crue.

"Une montée très rapide des niveaux d'eau est observée , indique jeudi matin la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux devrait se poursuivre de manière rapide au cours de prochaines heures. La vigilance est de mise. "