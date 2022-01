Cette action s'inscrit dans une politique globale menée depuis 2013 par le biais d'appels à projets. Ainsi, 14 km de fascines ont été placées au fil du temps, mais aussi des bandes enherbées, des grilles filtrantes, tandis que des zones d'immersion temporaire ont été aménagées.

Les subventions octroyées par le Brabant wallon pour les projets communaux destinés à lutter contre les coulées de boue peuvent s'élever à 80% du montant des travaux ou d'acquisition de matériel, avec un plafond de 20.000 euros annuels par commune. Si le projet revêt un caractère supra-communal, les subsides peuvent aller jusqu'à 90% de coût du chantier, pour un montant maximal de 25.000 euros.

Dans le cadre de l'appel à projets de 2021, la Province a notamment retenu la mise en place de fascines à Beauvechain et à Orp-Jauche, le remplacement de ce type de dispositifs contre les coulées de boue à Chastre, l'entretien de plusieurs ouvrages à Genappe, la construction d'une grille-avaloir à Hélécine, ou encore la réfection d'une voirie et la pose d'avaloir à La Hulpe. Pour Jodoigne, les autorités provinciales participeront au financement d'une étude de pérennisation des bassins d'orage créés dans l'urgence en 2011. À Tubize et à Villers-la-Ville, les dossiers retenus concernent notamment des aménagements avec grilles filtrantes.

"Outre cette aide aux communes, la politique provinciale de lutte contre les inondations en Brabant wallon comprend l'entretien des cours d'eau de deuxième catégorie, la création et l'entretien de bassins d'orage (la Province en gère actuellement 16) et la création d'une plateforme d'échanges et d'expertise en matière de gestion des risques d'inondation", concluent les autorités.