L'épisode pluvieux n'est pas terminé en Brabant wallon, comme l'a rappelé le gouverneur de la province ce mercredi matin. Alors que les intempéries ont fortement touché le centre et l'est de la province ce mardi soir, elles frappent désormais l'ouest. Ces fortes pluies ont ainsi gonflé le niveau des cours d'eau et certains sont sur le point de déborder. Outre les bassins de la Dyle et de la Gette et leurs affluents, le bassin de la Senne (Tubize et Rebecq) et ses affluents passent désormais en phase d'alerte de crue.

Sur le portail dédié aux voies hydrauliques, on peut ainsi voir que le débit de l'eau dans la Senne est passé de 0,5 m³ à 23 m³ par seconde entre mardi et mercredi, à 7 heures. Et sa hauteur est passée de 0,35 m à 2,41 m en 24 heures.

Dans une moindre mesure, le Hain, qui traverse les communes de Braine-l'Alleud, Braine-le-Château et le village de Clabecq, est aussi en phase d'alerte de crue. Son débit est de 11,8 m³ par seconde, contre 0,3 m³ mardi matin.