Le trentenaire est décédé sur le coup, son passager a été grièvement blessé.





Beaucoup de questions subsistent encore autour de l’accident survenu vendredi soir au contournement sud de Nivelles. Hervé Desmet et un ami quittaient la N25 lorsque, pour une raison encore inconnue, le premier a perdu le contrôle de son véhicule au moment d’aborder le rond-point du R24. La voiture a violemment percuté le giratoire pour terminer sa course dans le terrain semé de gravier situé en face. Le conducteur de la voiture est décédé sur les lieux de l’embardée et a dû être désincarcéré. Son passager a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital.

On s’en doute, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe auprès des proches d’Hervé. Ceux-ci sont en outre restés pendant deux jours sans nouvelles du trentenaire et de son ami. Il avait été vu pour la dernière fois mercredi lors d’un barbecue. Inquiet, le frère de la victime avait alors lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, largement partagé… en vain.

Qu’est-il arrivé à Hervé ? Une connaissance parle de conduite sous influence mais aucune confirmation judiciaire n’est venue étayer cette affirmation. Quoi qu’il en soit, la famille de l’homme de 33 ans originaire de Braine-le-Château pleure sa mémoire. “Tu nous as quittés hier, bien trop tôt. Il n’y a pas de mots pour exprimer ma peine et mon désarroi”, écrit une proche.

Du côté des autorités communales nivelloises, on confirme la vitesse excessive de nombreux automobilistes à ce rond-point de la N25, qui a déjà vu d’autres accidents mortels par le passé.