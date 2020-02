Alain s’était rendu chez son ex-compagne avec un fusil chargé… et un coup est parti.

S’il était séparé de son ancienne compagne depuis 2017, Alain, un habitant de Chaumont-Gistoux, passait régulièrement chez elle. Notamment lorsqu’il avait trop bu, ce qui ne manquait pas d’effrayer cette dame. C’est que l’homme est du genre très jaloux, aime les armes, et lui avait fait une étrange promesse.

"Un jour, si tu as un mec, je le descends", avait-il affirmé. Et le 20 novembre 2018, alors qu’elle se trouvait chez elle avec un ami, le gaillard est arrivé. Il avait une arme et l’a pointée sur celui qu’il considérait comme son rival.

Ce dernier est resté calme. Il ne pensait pas qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu et a désarmé celui qui le menaçait. À ce moment-là, un coup est parti. Non seulement la carabine était chargée, mais il y avait une munition dans la chambre ! Alain est alors parti vers sa voiture, où il avait aussi un fusil de chasse. Mais il s’est écroulé : il avait reçu le projectile dans la jambe. C’est toutefois lui qui se retrouvait sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, et la présidente lui a précisé que pour le même prix, il aurait pu se retrouver devant les assises, en débarquant chez son ex, ivre et fou de jalousie avec une arme chargée.

Hier, une peine de quatreans d’emprisonnement a été prononcée, ainsi qu’une amende de 1 200 euros. Le prévenu bénéficie d’un sursis pour la partie de la peine de prison qui excède la détention préventive, mais ce sursis est probatoire. Pour en bénéficier, il devra notamment s’abstenir de boire de l’alcool.