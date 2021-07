Le 30 juin dernier en début de soirée, la police d’Ottignies a été appelée dans une rue de la localité, pour maitriser un jeune homme agressif et en possession d’un couteau. Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont en effet repéré Thomas, 19 ans, qui était torse nu et voulait en découdre avec un de ses voisins.

Le père du jeune homme avait réussi à escamoter l’Opinel avec lequel son fils, un peu plus tôt, avait menacé plusieurs personnes dans la rue. « Si tu le donnes à la police, je te plante ! », a menacé le gaillard en s’en prenant à son paternel en présence des policiers.

Des témoins ont expliqué qu’il avait commencé par invectiver une dame qui attendait le bus, et qui a dû se sauver pour ne pas recevoir de coups. La compagne du suspect, effrayée, s’est réfugiée chez des riverains. Les voisins et un passant ont tenté de le calmer, mais ils ont été menacés à leur tour.

Thomas était manifestement ivre, et avait consommé des stupéfiants ce soir-là. Il a expliqué par la suite que lorsqu’il a trop bu, il ne se contrôle plus. Il a avoué d’ailleurs que sous l’effet de la colère et dans les brumes de l’alcool, il aurait pu passer à l’acte et se servir de son Opinel pour blesser les victimes.

Devant le tribunal correctionnel, où il faisait l’objet d’une procédure accélérée, il avoué tous les faits… et n’a pas été ménagé par son avocat.

« Il s’entraine pour le championnat du monde des tourneurs de pouce mais je pense qu’il n’arrivera pas en finale, parce que c’est quand même un bon père, a plaidé son conseil. Vous avez vu son gabarit ? Il ne tient pas l’alcool et s’il se ramasse une patate, il est par terre. Se mettre torse nu pour se battre, c’est la prétention d’un minable… »

La défense avait plaidé une suspension probatoire. Le tribunal estime que ce serait donner un sentiment d’impunité: il inflige 10 mois de prison et 800 euros d’amende, le tout assorti d’un sursis probatoire.