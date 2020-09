Alors qu'il circulait sur le R0 à hauteur de Braine-l'Alleud dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste alcoolisé s'est retrouvé bien embêté. Vers 1h30, il s'est rendu compte que le pneu de son véhicule avait crevé mais a tout de même continué à rouler en ignorant l'état de sa roue.

Forcément, le conducteur, âgé de 25 ans et originaire d’Ecaussines, s’est rapidement retrouvé à rouler sur la jante, qui a commencé à dégager des étincelles. Il a fini par emprunter la sortie Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et a quitté sa voiture dans la rue de Bois Seigneur avant qu’elle ne s’embrase totalement à cause des nombreuses étincelles.

Les secours et la police sont rapidement intervenus sur les lieux et ont interpellé l'individu. Il s’est vu retirer immédiatement son permis avant de passer la nuit en cellule de dégrisement.

Sa mésaventure lui a également valu une procédure pour imprégnation alcoolique au volant… et une voiture entièrement sinistrée, ravagée par les flammes.