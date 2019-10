Les deux hommes sont entrés dans la maison, alors que la police s'y trouvait.

Scène pour le moins surréaliste ce mardi soir vers 23 heures à Ittre. Une habitante de la rue de la Planchette montait se coucher lorsqu'elle a aperçu par la fenêtre deux individus presque nus... dans son jardin. Les deux hommes étaient en slip et sans chaussures. Autant dire qu'ils n'avaient pas froid... aux yeux.

La dame a donc fait appel aux services de police qui sont rapidement intervenus. Certains diront qu'ils en avaient dans le slip - d'autres qu'ils étaient bien alcoolisés - car durant la visite des policiers, les énergumènes ont forcé la porte pour entrer dans la maison. La patrouille n'a donc eu aucun mal à les interpeller.

Les deux hommes sont originaires d'Europe de l’est et étaient très fortement alcoolisés. On apprendra un peu plus tard qu’ils se trouvaient, une heure ou deux plus tôt, dans un hôtel proche de la maison, au Relais du Marquis dans le centre d'Ittre. Ils espéraient pouvoir squatter une chambre de l'hôtel occupée par trois autres de leurs compatriotes. Ces trois personnes n’ont cependant pas voulu les laisser squatter et une bagarre s’en est suivie.

C'est ainsi que les deux individus se sont retrouvés en pareille tenue dehors. Au vu de leur état d’ivresse, ils ont dû errer dans la rue pour finalement se retrouver dans le jardin de la dame. Tout est rentré dans l'ordre après leur interpellation, l'habitante a toutefois été quelque peu... perturbée. Nul doute que la police marquera ces individus à la culotte.