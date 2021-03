Depuis lundi, les universités ont pu réorganiser certains cours en présentiel dans le cadre d’un « code orange ». Un maximum de 20% des étudiants peuvent à nouveau fréquenter les auditoires pour respecter les règles sanitaire et le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel, a dit espérer, lundi lors d’une visite de la ministre de l’enseignement supérieur à Louvain-la-Neuve, que ce pourcentage puisse être rapidement augmenté.

Mercredi, ce sont les étudiants qui ont voulu faire passer le message à l’UCLouvain mais aussi à l’ULG, à Liège et aux facultés universitaires de Gembloux, lors d’une action coordonnée entreprise à 14 h dans chacune de ces universités. A Louvain-la-Neuve, une cinquantaine d’étudiants se sont assis dans un des auditoires Socrate.

Ils estiment que cette règle des 20% est absurde: non seulement elle pose d’importants problèmes d’organisation, mais elle ne représente pour certains étudiants que deux heures de cours par semaine en auditoire. Pas de quoi améliorer la compréhension des matières complexes, ni de résoudre les difficultés des étudiants sur le plan de la santé mentale. "Les professeurs font ce qu’ils peuvent, on les remercie pour cela, mais un cours en distanciel n’a pas la même qualité qu’un cours en présentiel. On a aussi plus de mal à se concentrer devant un écran. Il faut revenir à au moins 50% d’étudiants présents au cours, expliquent Sarah Samain et Gilles Pirotte, les initiateurs du mouvement. De toute façon, les étudiants sont de retour dans les kots et les campus se repeuplent."

Lors de cette occupation pacifique d’un auditoire, une étudiante a témoigné de son quotidien. "Je ne vois personne depuis un an, à part mon petit ami, a-t-elle expliqué. J’ai besoin de revenir en cours, de retrouver un sens à mes études. On ne veut pas faire n’importe quoi, on veut reprendre correctement les apprentissages."