Brabant wallon Manon, de Jodoigne, a découvert les animaux exotiques en Équateur : "J’ai nagé avec des piranhas et des anacondas" Laurent Saublens

Un séjour de plus de deux mois en Équateur, pour soigner les animaux sauvages, c’est l’expérience de vie que Manon vient de découvrir. Avant de chercher du travail comme assistante vétérinaire, la jeune femme originaire de Piétrain a programmé ce séjour dans des conditions assez spartiates sur place. " On dort dans une cabane en bois, avec peu de confort, la douche, c’est à l’extérieur, avec de l’eau froide, et l’électricité, ce sont deux heures par jour en semaine, rien le week-end…" (...)