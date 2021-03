Reda El Guennouni, jeune motard de 37 ans, a bien cru que son heure avait sonné mercredi dernier. La météo était ensoleillée et ce conducteur de tram à la Stib en a profité pour enfourcher sa moto. Alors qu’il était en route vers Waterloo, il s’est retrouvé au milieu d’une série de nids-de-poule qu’il n’a pas pu esquiver.

"J’étais une dizaine de mètres derrière un camion et je roulais à du 90 km/h lorsque soudainement, j’ai vu une série de nids-de-poule surgir devant moi. J’ai pensé à me déporter sur l’autre bande de circulation, fraîchement réasphaltée, mais le risque de glissade était réel avec les graviers sur la route. J’ai donc lâché les freins et j’ai bien tenu mon guidon pour stabiliser ma moto", se souvient Reda.