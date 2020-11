C’est en 1979 que les prémices d’un contournement de Jodoigne voyaient le jour. Un aménagement nécessaire, si pas indispensable, pour soulager le centre-ville de la commune qui est (trop) souvent embouteillé en heures de pointe. Car l’objectif du futur contournement a pour but de désengorger le centre-ville de Jodoigne et notamment le carrefour dit "du Cheval Blanc" qui draine quotidiennement pas moins de 20 000 voitures et 2 000 camions.

Il a également pour objectif de poursuivre le développement économique de toute la région en assurant la liaison entre deux zonings économiques, à savoir celui des Trois Fontaines et celui de la Maladrerie, situés de part et d’autre de la Gette.

La première phase de 2,25 km reliera la chaussée de Wavre à la chaussée de Charleroi. Récemment, l’entreprise Viabuild a été chargée de l’exécution des travaux et a débuté par une installation du chantier. Suivront ensuite l’implantation du tracé de la future voirie et le retroussement des terres.

La 2e phase concerne le tronçon reliant la N222 à la N29. Le marché public va être lancé et le cahier des charges vient d’être approuvé. Les travaux devraient débuter au printemps 2021. À terme, il s’agira de pouvoir gérer le trafic qui utilise notamment la RN 29 pour relier les autoroutes E40 et E411 et qui veut éviter le ring de Bruxelles, surchargé. Un objectif bien plus global et pas uniquement limité à Jodoigne puisque le contournement a pour but de désenclaver les communes de l’Est du Brabant wallon.

La 3e phase, quant à elle, a été reprise au Plan infrastructures 2020-2026 de la Région wallonne et reliera la N29 jusqu’à la N240, sur la chaussée de Hannut. Un vaste projet, qui s’annonce long, mais ô combien nécessaire comme le précise le bourgmestre jodoignois, Jean-Luc Meurice. "Jodoigne est une ville scolaire. Nous avons, quotidiennement, 4 500 élèves qui viennent étudier ici. Et quand on sait qu’il y a 7 000 habitants dans le centre, on se rend vite compte des problèmes de mobilité que cela peut engendrer. Ce contournement est vraiment un plus pour les habitants de Jodoigne mais également pour la mobilité douce avec la création de pistes cyclables", conclut-il.