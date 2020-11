Pour soutenir ses commerçants en cette période très compliquée pour eux, on peut dire que la Ville de Jodoigne, en collaboration avec l’Association "Jodoigne, vos commerçants réunis", a opté pour l’option fidélisation des clients plutôt que pour une "simple" aide qui n’aura qu’un effet momentané. Au programme : une importante loterie avec des lots plus beaux les uns que les autres à remporter. "Toutes les deux semaines, du 1er juin au 24 octobre, une loterie a désigné le gagnant d’un gros lot et quatre gagnants de chèques cadeaux", explique Charlotte Bastaits qui s’est occupée de la gestion de cette action originale pour la Ville de Jodoigne.

Pour participer à cette loterie, rien de plus simple : il suffisait de réaliser six achats dans des commerces différents de Jodoigne durant ces deux semaines et d’ensuite déposer les six tickets de caisse avec un bulletin de participation dans une des urnes qui étaient disposées dans la Ville.

Par la suite, différents tirages au sort ont donc été effectués pendant plusieurs semaines et on peut dire que les chanceux qui ont été tirés au sort ont été particulièrement choyés. À gagner : un frigo américain, un vélo électrique, un smartphone dernière génération, deux city-trips, un ordinateur, deux abonnements d’un an dans les salles de fitness, 1 000 euros de mazout de chauffage ou de pellets, le tout provenant des commerces de Jodoigne et offert par la Ville. Quant aux chèques cadeaux, ils étaient d’une valeur minimum de 150 euros, de quoi se faire, ou tout simplement faire, plaisir. "À la place d’offrir un chèque-cadeau qui n’aurait d’effet qu’en "one shot", les gens ont été invités à garder les tickets d’achat effectués sur ces deux semaines", continue Charlotte Bastaits. "En plus de favoriser les achats dans différents commerces, il faut savoir que tous les lots qui ont été offerts proviennent également de commerces de Jodoigne", conclut-elle.

Une belle loterie qui a donc permis aux Jodoignois de remporter de magnifiques prix, aux commerces de surmonter un peu la crise sanitaire et aux habitants de consommer local avec, qui sait, peut-être un changement dans leur manière de faire leurs achats à l’avenir.