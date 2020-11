Depuis quelques années, Nivelles se développe de manière très visible. Le collège a choisi de s’occuper des "dents creuses et des dents cariées", comprenez des chancres industriels qui étaient relativement nombreux à proximité du centre-ville, ainsi que des parcelles qui restent vides au milieu d’un quartier dense. L’objectif est de préserver la "ceinture verte" autour de la ville.

Ce développement urbanistique ne fait pas l’unanimité mais pour la majorité MR-Ecolo, puisque l’augmentation de la population ces prochaines années en Brabant wallon ne fait aucun doute, mieux vaut anticiper en s’appuyant sur les promoteurs pour redynamiser la ville et requalifier les sites abandonnés, parfois pollués, et proposer un habitat répondant à la demande.

Pas à n’importe quel prix : les discussions sont parfois très longues pour arriver à des projets équilibrés et deux problèmes font l’objet de toutes les attentions : la gestion des eaux pluviales pour éviter les problèmes d’inondations, et la mobilité dans une ville dont le tracé ancien ne permet pas d’absorber de grands flux de circulation.

Le collège impose aussi, systématiquement, des charges d’urbanisme aux promoteurs afin que ceux-ci compensent, par des réalisations au profit de la collectivité, l’impact de leurs projets. Et c’est dans ce cadre que suite à la construction d’un nouveau quartier proche de la gare, sur l’ancien site de l’usine Cross Lazer, Thomas&Piron s’est vu imposer une charge d’urbanisme innovante : l’installation au sein du quartier d’une station de véhicules partagés.

"Le promoteur, au départ, se demandait un peu comment ça fonctionnait", sourit le bourgmestre Pierre Huart. "On avait demandé une voiture partagée, ils en ont finalement proposé deux. Pendant trois ans, c’est le promoteur qui assume les charges de cette station Cambio. Ensuite, ce sont les occupants. Mais n’importe quel abonné Cambio peut réserver une de ces voitures ; et si ça fonctionne bien, le système devient rentable. Nous sommes dans un quartier assez dense, proche de la gare, où on peut imaginer qu’un ménage peut se contenter d’une seule voiture si on propose une solution comme celle-là."