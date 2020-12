Louvain-la-Neuve, sa nouvelle piste d’athlétisme indoor, sa future piscine olympique, son futur dojo fédéral et nombre d’autres équipements sportifs, axés sur le haut niveau.

Tout est mis en œuvre pour que l’excellence soit accessible dans le domaine sportif. Mais si le haut niveau est un objectif en soi, le sport pour tous n’est pas qu’un simple slogan.

"À Ottignies-Louvain-la-Neuve, on soutient le sport de haut niveau, c’est une certitude. Mais en même temps, il faut que la pratique sportive soit encouragée dès le plus jeune âge pour que cela rentre dans leurs habitudes de vie", explique Benoît Jacob, l’échevin des Sports. "Et pour y arriver, il faut que le sport soit accessible partout, à des prix modérés et sans qu’une inscription dans un club ne soit forcément obligatoire."

Pour atteindre ces objectifs, la Ville a lancé quelques projets depuis 2018. "On a créé le Pass-Sport, c’est une carte de 10 séances d’une heure de sport que tout un chacun peut acheter pour 20 euros et qui lui permet de pratiquer zumba, gymnastique, badminton et bien d’autres sports encore", poursuit Benoît Jacob. "Le tout sans devoir s’inscrire à des cours récurrents, mais plutôt axé sur une consommation sportive à la carte et encadrée par des moniteurs Adeps."

En deux ans, environ 1.000 Pass-Sport ont été délivrés. Et si 2 euros pour une séance de sport, c’est déjà peu, Ottignies-Louvain-la-Neuve a également organisé des stages sportifs gratuits, à destination des quartiers de logements publics. "Pendant quatre semaines cet été, les jeunes ont découvert ou se sont adonné à de l’escalade, à de la crosse, à des lasergames, etc. Avec une vingtaine de jeunes présents en moyenne sur les agoraspaces, les quatre semaines ont encore été un succès", conclut l’échevin.

D’ailleurs, dès 2021 et à la demande des quartiers, on passera à huit semaines de stages gratuits pendant l’été."

Deux initiatives importantes qui s’accompagnent de diverses organisations : des stages à tarifs préférentiels organisés au CSLI (Centre sportif local intégré) pour les enfants d’Ottignies-LLN et des sessions de mini-sport également pour les enfants après l’école. Une politique sportive qui a pris tout son sens avec le confinement, une période pendant laquelle la commune a délivré, gratuitement, 150 Pass-Sport familiaux et individuels.