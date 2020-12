Entre la bière et la commune de Rebecq, on peut parler d’une belle et longue histoire d’amour. D’ailleurs, en 2020, la commune décidait de mettre en avant son patrimoine en adoptant une démarche holistique dans le cadre du lifting de sa Maison de la Bière.

En effet, celle-ci a été repensée tant dans sa scénographie que dans la mise en avant de ses objets afin de combiner au mieux les aspects pédagogiques, historiques, économiques locaux, mais aussi en faisant de cette visite une opportunité de collaboration entre les guides bénévoles, les brasseurs rebecquois et les donateurs passionnés. "Parviendrez-vous à retrouver à quel type de bière se rapportent les verres alignés devant vous ?" Voici le genre de défi sous forme de jeu que lance le guide touristique aux visiteurs de la Maison de la Bière.

Derrière son comptoir recouvert de zinc, Jeff, le cabaretier, vous montrera son livre de comptes et vous racontera des anecdotes du temps où les brasseurs de Rebecq et de Quenast venaient livrer leur bière chaque semaine. "Au début du XXe siècle, il y en avait sept. Quelle affluence quand les cayoteux repassaient après leur journée aux carrières. En ce temps-là, on livrait la bière au fût et il fallait descendre cent fois par jour à la cave recharger son pichet pour remplir les chopes des clients", se souvient-il.

La seule gueuzerie de Wallonie

On peut encore voir accrochées aux murs les plaques émaillées ou peintes, les enseignes en verre et les affiches publicitaires produites par des brasseries belges d’autrefois, don d’un collectionneur.

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul des brasseurs de l’époque : la Brasserie Lefebvre. Et depuis 2009, une brasserie, d’un genre plus rare, s’est installée à Rebecq : la Gueuzerie Tilquin, seule gueuzerie de Wallonie.

Toutes deux ont reçu de prestigieux prix internationaux pour la qualité de leurs bières que vous aurez l’occasion de déguster à la taverne d’Arenberg qui est située juste à côté.

Mais, avant cela, vous découvrirez également quelques recettes de cuisine à base de bière ou de gueuze. Des panneaux explicatifs et des séquences vidéo vous permettront enfin de prendre connaissance des processus de fabrication, de l’implantation des anciennes brasseries locales et de l’évolution de la brasserie Lefebvre.