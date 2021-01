La commune de Walhain a reçu la plaque “Commune culturelle 2020” car sa candidature est celle qui a recueilli le plus de votes en Brabant wallon, toutes thématiques confondues. Elle a réussi à sortir du lot grâce à l’organisation des Estivales de Walhain qui ont su mettre en valeur le vieux château durant tout l’été 2020.

L’échevin du Tourisme, Jean-Marie Gillet, applaudit la beauté du projet et sa co-construction par la commune, l’office du tourisme, l’association Les Amis du château et Robin Girboux, l’entrepreneur spécialisé dans le montage d’échafaudages. "On était déjà en réflexion depuis quelques mois sur le tourisme à Walhain par rapport à notre patrimoine. On a donc répondu au projet Place aux artistes lancé par la Province du Brabant wallon au mois de juin pour relancer le secteur culturel", explique l’échevin.

L’idée était de créer les Terrasses du château, autour du vieux château de Walhain. Pendant deux mois, une brasserie a accueilli les habitants et les touristes dans ce cadre exceptionnel et a mis en avant les producteurs locaux.

La commune a également organisé une série d’activités mettant en scène des artistes qui sont fortement impactés par la crise.

"Les Estivales ont aussi permis aux citoyens et aux touristes de découvrir le vieux château. C’est la première fois qu’on a pu organiser des visites avec un tel succès et une telle régularité."

Le vieux château de Walhain sera d’ailleurs bientôt entièrement rénové. L’échevin du Tourisme annonce le début des travaux à partir du 15 mars. Ils seront réalisés en plusieurs phases et la première vise à bloquer la dégradation du site en consolidant l’ensemble des ruines, pour un montant de 900 000 €, subsidiés par le gouvernement wallon à 60 %.

La première étape consistera à rénover la tour. "On commence par là parce qu’on voit que les briques s’effondrent à l’extérieur", explique Jean-Marie Gillet. L’objectif suivant est de revaloriser le site dans un but touristique. La commune souhaite faire cohabiter les travaux de rénovation avec la saison des Estivales de Walhain de l’été.