Cette figure du commerce waterlootois est décédée la semaine passée.

Toujours blagueur et souriant", "Courage, humour et élégance", "Un expert de l’humour", etc. Nul doute que le décès, la semaine passée, de Jacques Lecluse laissera un grand vide dans le cœur des Waterlootois les plus anciens et des commerçants de la cité.

Jacques Lecluse avait "ouvert avec son papa Jean un magasin de radios en 1947 rue Mattot. L’aventure a continué fin des années 50, rue Émile Dury. Il était devenu le plus grand installateur d’antennes de la région", commente son fils Eric sur la page Facebook Waterloo d’hier et d’aujourd’hui.

(...)