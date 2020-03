La Ville de Nivelles tente de faire passer le message de manière ludique.

Alors que des messages de prévention sont diffusés partout et que sur le terrain, la zone de police Nivelles-Genappe sillonne le territoire pour s’assurer du respect des consignes de confinement, la Ville de Nivelles tente de faire passer le message de manière ludique. Ce mardi, elle a en effet mis en ligne un habillage spécifique pour les photos que les Nivellois postent sur le réseau social Facebook.

Il s’agit d’un décor aux couleurs de Nivelles (bleu blanc rouge) et sur lequel on voit la collégiale Sainte-Gertrude. Les photos de profil peuvent être intégrées facilement dans ce cadre, qui proclame « Djè sûs in Aclot, djè dmeure à’ m mézo ». On traduit pour les non-bilingues français - wallon de Nivelles: « Je suis un Aclot, je reste dans ma maison ».

De quoi inonder Facebook de ce petit habillage mais surtout, à travers ce petit geste numérique, sensibiliser une nouvelle fois la population.

D’autant qu’un autre message de la Ville, plus sérieux cette fois, précise bien que cette semaine va être cruciale dans la lutte contre le coronavirus.

« Les mesures prises le 12 et le 17 mars dernier vont peut-être commencer à avoir des effets positifs. Mais elles ne peuvent réellement fonctionner que si elles sont respectées dans la durée, indiquent les autorités. Plus que jamais, nous avons besoin de vos efforts. Même si la lassitude s’installe, même si les enfants trépignent, même si vos amis vous manquent, accrochez-vous ! »