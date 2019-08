Le Nivellois Jonathan El Bouzrouti, condamné pour assassinat à vingt-quatre ans de réclusion par la cour d’assises du Brabant wallon en 2011, a été libéré en octobre 2018 par le tribunal d’application des peines. Il n’a pas fallu très longtemps avant qu’il doive s’expliquer à nouveau devant la justice.

En effet, dès sa sortie de prison, il s’est montré violent à plusieurs reprises envers sa compagne. Des coups réciproques, à le suivre, dans ce couple où les différends sur les petites choses du quotidien se réglaient au moment où l’un prenait physiquement le dessus sur l’autre. Pour le Nivellois, qui avait expliqué aux policiers sa conception des choses, ce n’était pas vraiment des coups : il s’agissait de "maîtriser" la victime…

Pas très rassurant, sans aucun doute. Mais le 22 février dernier en soirée, on est monté d’un gros cran encore dans la violence. Soupçonnant sa petite amie de le tromper, l’homme l’a emmenée faire un tour en voiture, et s’est arrêté dans la campagne, entre Nivelles et Ittre. Pas d’habitations à l’horizon, il était tranquille pour passer à la phase d’interrogatoire, après avoir pris le GSM de la victime.

Celle-ci ne s’est pas laissée faire, elle a reçu des coups, il lui a enlevé ses chaussures et arraché une partie de ses vêtements. L’idée était sans doute qu’elle ne puisse pas sortir du véhicule. Elle l’a fait tout de même mais Jonathan l’a rattrapée, lui a donné d’autres coups, l’a mise au sol et l’a étranglée.

Elle sentait des picotements dans ses jambes, ses oreilles sifflaient, sa vue se brouillait et elle l’a supplié d’arrêter, se sentant partir. Mais il a serré son cou plus fort encore.

Alors par instinct de survie, elle a simulé une perte de connaissance. Le Nivellois l’a lâchée et s’est dirigé vers sa voiture en disant : "Je vais te cramer." Elle a pensé qu’il allait chercher de l’essence, s’est relevée d’un bond puis est partie en courant dans la nuit. Elle a été recueillie un peu plus tard, en état de choc et le visage déformé par les coups, par un curé.

Poursuivi pour tentative de meurtre, Jonathan El Bouzrouti niait toute intention homicide. Le jugement est tombé hier et le tribunal estime qu’il voulait bien tuer sa compagne ce soir-là. Vu l’extrême gravité des faits et ses antécédents, il écope de huit ans de prison ferme.