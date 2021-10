Jean-Paul Wahl est candidat à sa propre succession à la présidence de la Fédération MR du Brabant wallon. Sauf surprise, il est le seul à avoir déposé une candidature. Président du groupe MR au Parlement wallon, conseiller communal à Jodoigne, il occupe le poste depuis 2004 mais estime que son expérience est un atout pour occuper cette fonction. Le renouvellement des organes internes du parti aura lieu du 18 au 21 novembre.

Jean-Paul Wahl, vous occupez ce poste depuis 2004, pourquoi vouloir rempiler ?

“Avant de représenter ma candidature, j’ai rencontré les bourgmestres, les députés et je ne voyais pas se dessiner d’autres candidatures. Ce n’est pas une fonction très visible, il s’agit de renter de régler les problèmes au sein des sections locales et de poser une dynamique à l’échelle provinciale. La fonction est terriblement intéressante même si la vie politique a considérablement changé depuis que j’occupe la fonction, notamment en termes de communication. J’ai lancé un appel à ceux qui voudraient jouer un rôle dans cette fédération. Je souhaite constituer un groupe de travail représentatif des différentes sensibilités, mêler les jeunes et les gens avec plus d’expérience. On doit veiller à ne pas rester sur nos acquis et de renouveler les instances.”

Justement, ne serait-il pas temps de renouveler aussi la présidence de la fédération ?

“J’ai fait le tour des différents membres du parti et j’ai été plébiscité. Mon expérience est un atout. Je ne me serais pas présenté s’il n’y avait pas eu un consensus autour de ma personne. Un président de fédération doit pouvoir se remettre en question. S’il reste enfermé dans ses certitudes, il ne sera pas bon. Or je constate que le MR obtient plus de présence dans les communes, à chaque élection, grâce au travail d’équipe.”

En tant que président de fédération, il faudra préparer les élections de 2024. Quelles sont vos ambitions ?

“Je veux éviter le sujet bateau de dire que je veux rapprocher la politique des citoyens. Mais je porterai une attention particulière au nombre d’adhérents, car cela illustre le degré de désaffection politique. Je veux aussi aborder les problèmes qui n’apparaissent pas au-devant de l’actualité, comme les problèmes financiers de l’ISBW, le déficit de l’in BW ou encore la rationalisation des quatre sociétés de logement public du Brabant wallon. Et puis il y a toute la problématique de la mobilité, notamment vers Bruxelles, avec qui les relations sont parfois compliquées.”