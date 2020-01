La cité de la Gadale rejoint Wavre, Nivelles et Ottignies dans la catégorie suprême.

Une, deux, trois voire quatre fleurs, les labels octroyés depuis 2001 aux villes et communes par la Province du Brabant wallon visent à encourager les pouvoirs locaux à améliorer la qualité de leurs espaces verts. Avec succès puisqu’en 2019, ce sont 21 communes sur 27 qui ont participé à cette opération.

La remise des labels avait lieu mercredi à Wavre. Et il y a du changement dans la catégorie suprême, celle des "Quatre fleurs". Nivelles et Wavre, qui ont brillé dans des concours floraux internationaux l’an dernier, restent bien en place. Tout comme Ottignies- LLN, dont le jury a apprécié la gestion différenciée des espaces verts, le souci de sensibilisation de la population et de recycler les déchets.

Mais le trio déjà installé en tête du classement devient un quatuor. En effet, Jodoigne accède cette année au label "Quatre fleurs".

Les jurés ont retenu de leur visite dans la cité de la Gadale la diversité des aménagements, les techniques mises en œuvre dans le cadre du "zéro phyto", et surtout la végétalisation du plus grand cimetière de la localité. Pour le jury, ces 2 hectares désormais végétalisés pourraient servir de modèle de référence pour les autres communes.