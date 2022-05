La fanfare Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg avait dû se résoudre, en 2020, à postposer la fête de ses 125 ans d’existence. "C’est du passé, sourit le chef Vincent Fontaine, qui tient la baguette depuis trente-deux ans. Les conditions sanitaires nous permettent enfin de nous rassembler, mais tout en continuant à être prudents. Il y a aussi une grande joie, parmi les trente-cinq musiciens de la fanfare, de nous retrouver, de jouer ensemble. On se réjouit par avance des trois jours de festivités des 6, 7 et 8 mai."