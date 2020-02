Le Ministre d'Etat André Flahaut souhaite une mise à disposition élargie des locaux de la Communauté française!

L'application de la directive de la Communauté française par l'Athénée de Jodoigne concernant l'interdiction, dorénavant, de mettre à disposition les locaux de l'établissement en location à des sociétés commerciales, fait réagir.

Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, a déjà annoncé qu'il compte interpeller la Communauté française pour expliquer le cas particulier de sa commune avec l'absence de réelle salle après l'effondrement du hall Baudouin Ier.

André Flahaut, Ministre d'Etat, a également décidé d'intervenir. "J'ai appris que le festival de châteaux gonflables ne peut plus avoir lieu dans le hall de l'Athénée. Outre ce cas particulier, on ne peut que regretter cette directive qui pénalise un certain nombre d'activités en refusant de les accueillir. Ne doit-on pas s'interroger sur la mise à disposition des infrastructures publiques à des fins élargies? Au-delà d'ue certaine forme de possible 'rentabilisation', non systématiquement financière mais parfois envisageable, je me permets de croire qu'il y a un réel potentiel d'ouverture aux citoyens tant du point de vue philosophique que matériel. Le citoyen n'est-il pas toujours un peu chez lui lorsqu'il s'agit de lieux régis par l'Etat, les régions, les Communautés?"

Le Ministre d'Etat a donc contacté le Ministre du Budget Frédéric Daerden. "Je comprends que des questions d'assurance, de responsabilités diverses devront être étudiées et encadrées mais n'est-ce pas là notre engagement politique, celui d'être au service du citoyen en nous adaptant aux besoins, aux demandes évolutives, en faisant preuve d'ouverture morale, administrative ou juridique, mais aussi, le cas échéant, très concrète?"