Un début des travaux fin 2021 pour le contournement de Tubize.

Ce lundi, au Parlement wallon, André Antoine a interrogé une nouvelle fois le ministre Henry concernant la réalisation des différents contournements brabançons wallons qui sont dans les cartons, à savoir ceux de Jodoigne, Tubize et Wavre.

L’occasion donc pour ce dernier de faire le point. "La demande de permis pour le contournement de Tubize a été introduite en octobre 2019. Elle est toujours en cours d’instruction. Le plan d’emprise est établi et en cours d’évaluation par le comité d’acquisition qui rendra son avis pour le mois de juin sauf retard lié au Covid-19. Pour autant que le permis soit octroyé avant fin juin, qu’il est confirmé et budgétisé par le gouvernement et qu’il n’y a pas de recours à la procédure judiciaire, on peut imaginer un début de réalisation fin 2021, début 2022. "

Concernant le contournement de Jodoigne, le ministre a expliqué que des fouilles archéologiques étaient prévues début juin pour la liaison du côté de la RN240 avec des travaux début août. Le reste de la liaison est une convention entre la Sofico, la Wallonie et l’in BW, qui est maître d’ouvrage et prend en charge 80 % des travaux qui devraient débuter au printemps 2021. Quant au tronçon Sud-Est, il doit encore être confirmé et faire l’objet d’une étude complète. Si tout se passe bien, les travaux sont prévus pour 2023 au plus tôt.

Quant au contournement de Wavre, " le permis a été octroyé par le ministre Borsus mais il est soumis à l’avis du Conseil d’État, car le projet fait l’objet de plusieurs recours. "