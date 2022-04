Le centre commercial de Jodoigne s’est enrichi en quelques semaines de deux commerces axés jeunesse. Après Gus Skateshop, voici Spark Games.

Ce n’est pas encore le grand beau temps pour les commerces de Jodoigne, mais une reprise se dessine au centre-ville. Sur la Grand-Place, Salvatore Catalano vient d’ouvrir La Vita & Bella , une pinseria – un genre de pizzeria, mais où la base de la pâte à pizzas est constituée de farine de riz. Un photographe, Sébastien Tibeau, s’est installé rue Saint-Jean, mais c’est surtout la vague axée sur les enfants et les adolescents qui interpellent. Justine Delporte vient d’ouvrir Gus Skateshop (notre édition du 16 mars), un magasin spécialisé en skateboards, et voici que Kevine Craps, 33 ans, se lance, elle aussi, dans une nouvelle aventure commerciale avec Spark Games , une échoppe où les figurines de collection, les jeux vidéo, les consoles et accessoires semblent monter aux murs tant ils sont nombreux.

(...)