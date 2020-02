Certains critiquent sur les réseaux sociaux la présence de Joëlle dehors, alors que les prévisions annonçaient des grands vents et des risques.

Ce dimanche matin, vers 10 h 15, Joëlle Vanagt a eu la peur de sa vie ! "Je revenais de Bierges et me dirigeais rue de l’Étoile vers le Village Expo. Juste après la petite ruelle qui mène au terrain de football, j’ai entendu un bruit assourdissant, phénoménal… J’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu un énorme arbre couché sur la chaussée, là où j’étais passée deux secondes auparavant…"

Terrorisée, Joëlle a appelé son époux et les secours. "Ils sont arrivés à peine 7 minutes plus tard, pompiers et puis police. À ce moment, il n’y avait pourtant pas encore de gros vents… Mais en inspectant l’arbre, il était creux au milieu, probablement malade car porteur de champignons. Mais si cet arbre tombait sur moi, j’étais morte sur le coup !"

Joëlle s’interroge, comment peut-on laisser un arbre dans cet état en bordure de voirie… "À mon sens il aurait dû être abattu, il est pourri. À qui il appartient ? On n’en sait rien…"

La rue a été fermée à la circulation, et dans l’après-midi, d’autres arbres ainsi que des branches sont tombés à proximité.

Critiquée sur les réseaux sociaux

Pour Joëlle, en fin de journée ce dimanche, l’émotion est toujours palpable. "C’était très très très effrayant…" Certains critiquent sur les réseaux sociaux la présence de Joëlle dehors, alors que les prévisions annonçaient des grands vents et des risques… "Ce dimanche matin, le vent n’était pas extraordinaire ! Il était même léger. Je suis d’ordinaire souvent paniquée avec le vent… Mais là, ce n’était pas spécialement fort. Par contre, un temps comme dimanche après-midi, moi, je ne sors pas… Je précise que l’arbre n’était pas déraciné mais s’est brisé… Je n’ai personnellement pas le sentiment d’avoir été inconsciente en circulant dehors ce dimanche matin."

Ce fait restera encore un certain temps dans la tête de Joëlle. "J’avoue une fameuse appréhension à présent. Dix heures après les faits, je commence à me rendre compte de la situation. Je suis tendue, stressée, j’ai d’ailleurs beaucoup pleuré… J’entends toujours ce bruit. À deux secondes près, j’étais en dessous…"