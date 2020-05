Les policiers ont estimé que le Villersois avait aussi braqué une librairie à Rebecq et la station Lukoil de Corbais.

Le 7 novembre dernier, un homme tenant une arme de poing a pénétré dans le magasin Colruyt de Nivelles en pleine journée. Déterminé, menaçant, il a braqué le personnel et a exigé de se faire remettre le contenu des caisses. Son attitude dans le magasin, directive et faisant peu de cas des clients présents, montrait selon certains témoins que l’homme n’en était pas à son premier coup.

Il a en tout cas traumatisé deux employés, qui n’ont toujours pas pu reprendre le travail dans des conditions normales. Une fois en possession de l’argent qu’il a puisé dans un tiroir-caisse, il a quitté les lieux à bord d’une Peugeot immatriculée au Luxembourg.

Les plaques étaient volées mais la voiture, par contre, a permis aux enquêteurs de faire le lien avec d’autres braquages commis dans les jours qui ont précédé cette violente attaque à Nivelles. Ainsi, en Brabant wallon, les policiers ont estimé que le même homme avait braqué une librairie à Rebecq le 28 octobre 2019, et la station Lukoil de Corbais le 6 novembre.

Mais il y a eu aussi une épicerie à Jumet le 22 octobre, une station-service à Gosselies le lendemain, un night-shop à Pont-à-Celles…

« Neuf faits en 17 jours, avec une escalade dans la violence », a indiqué le ministère public, jeudi devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon.

La substitut a également évoqué le « pédigrée » du prévenu. Johnny G., un quadragénaire de Villers-la-Ville, avait été condamné à plusieurs reprises dans les années 90 pour des faits de vol. Et en 2001, il a écopé de neuf ans de réclusion infligés par la cour d’assises: c’était pour sanctionner un arrachage de sac qui a provoqué la mort de la victime, une octogénaire de Nivelles.

En aveu pour le braquage du Colruyt et niant la plupart des autres faits, le prévenu n’a plus droit à des mesures de faveur. Il a expliqué qu’il avait perdu son emploi et était retombé dans ses travers. Le ministère public a requis douze ans d’emprisonnement.

Jugement le 4 juin.