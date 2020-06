Des policiers à moto ont été frôlés par l’Audi A4 de deux jeunes gens inconscients.

En février dernier, la police avait dressé un barrage à proximité de la gare de Rixensart et, sur place, les agents ont entendu une voiture arriver à très vive allure. Des motards ont voulu intercepter le véhicule, mais le conducteur ne l’entendait pas de cette oreille. Lorsque des motos ont été mises en travers de la route, l’Audi s’est arrêtée… puis a redémarré en trombe, passant sur un trottoir en frôlant un des policiers.

Une course-poursuite s’en est suivie et les fuyards n’ont pas hésité à rouler à 160 km/h dans les rues de Limal, avant de perdre le contrôle de leur Audi. Avec l’aide de riverains, les policiers les ont interceptés dans l’enceinte de l’institut technique. Leur voiture n’était pas assurée et Jonathan, qui était au volant, n’avait pas de permis et avait consommé du cannabis.

Exprimant ses regrets à l’audience correctionnelle, le jeune homme a affirmé qu’il avait failli mourir le jour des faits, qu’il avait eu le crâne ouvert lors de l’accident et qu’il avait compris la leçon. Manque de bol, la substitut lui a alors fait remarquer qu’il confondait avec une autre course-poursuite, quelques semaines plus tard !

Le passager, Rami, sans antécédent judiciaire, était poursuivi lui aussi. "Si tu décides de passer, vas-y à fond", avait-il encouragé avant que l’Audi force le barrage de police. Il n’était pas présent devant la justice pour se défendre.

Le tribunal vient de trancher. Le jeune conducteur s’en tire avec une peine de travail de 150 heures et son passager, lui, écope de douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis.