La première journée multisport de l’année a attiré une cinquantaine de jeunes mercredi au quartier Sainte-Barbe. D’autres suivront pendant les grandes vacances.

Évidemment, tout le monde aurait préféré le beau soleil et les températures pratiquement estivales de mardi pour la première journée multisports de l’année, organisée au quartier Sainte-Barbe. Mais voilà, mercredi, il a fallu composer avec un peu de pluie pour cette activité mise sur pied par le service "prévention et cohésion" de la Ville de Nivelles, l’AMO Tempo et la maison de jeunes MJ Squad. Cela n’a en tout cas pas trop refroidi les enthousiasmes puisqu’une bonne cinquantaine de participants ont pris part aux activités mises sur pied.