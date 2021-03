La construction du dojo fédéral au complexe sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve est un véritable feuilleton. Lancé en mai 2015, le chantier de ce lieu d’apprentissage et d’entraînement pour les judokas francophones (environ 7 000 licenciés) devait prendre fin… en septembre 2016. Presque cinq ans plus tard, le bâtiment est certes debout mais il y manque toutes les finitions et il présente quelques malfaçons. C’est que le chantier s’est brutalement retrouvé à l’arrêt en 2017, suite à la faillite de l’entrepreneur général et n’a plus repris depuis.

Milieu 2020, le ministre des Infrastructures sportives annonçait avoir demandé l’urgence dans le dossier du dojo fédéral, dans lequel la Région a déjà injecté 1,2 million sur le 1,5 million qu’elle avait promis à l’époque. Jean-Luc Crucke souhaitait lancer un nouveau marché en septembre en vue d’avoir un dojo opérationnel en 2021. Mais si la volonté politique est là, c’est maintenant du côté de la Fédération francophone belge de judo (FFBJ) que cela coince.