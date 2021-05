Ex-Miss Belgique et ex-animatrice chez RTL, Julie Taton, accompagnée de son mari, avait ouvert l’été dernier un restaurant éphémère, le Bivouac, dans le jardin de son centre de bien-être à Waterloo. Elle récidive cette année, mais à Bierges, près de Wavre.

Du 30 juin au 22 août, Bivouac The Camp ouvrira ses portes ou plutôt sa tente de 700 m2, à un jet de pierre de la E411, avec le chef Xavier Lizen aux fourneaux.

Non seulement on pourra y dîner le soir et assister à des spectacles "Covif friendly", mais un bar sera ouvert 7 jours sur 7 et de la petite restauration sera proposée à midi. Sans oulier une mini-boutique déco.