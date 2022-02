Grâce à l’émission Mariés au premier regard (RTL-TVI), le Jodoignois Julien est tombé sous le charme d’Élodie dès les premiers instants. Un coup de cœur visiblement réciproque.

C’est avec beaucoup d’émotions que le Jodoignois Julien a regardé les images du second épisode de Mariés au premier regard dimanche soir.

Il avoue : "J’ai revécu les mêmes émotions, pour la seconde fois ! Je ne m’attendais vraiment pas à ce coup de cœur. Et encore moins à ce qu’il soit réciproque. À aucun moment, je n’avais envisagé cela. je suis quelqu’un qui, en sentiments, a toujours un peu de craintes, de pensées négatives, plutôt habitué jusque-là à de la malchance."

"Comme moi, Élodie est tactile !"

Mais si Julien envisageait de ne pas trop montrer ses sentiments à Élodie, même (et surtout) si elle lui plaisait, entre le dire et le faire, il y a un pas… "Je ne voulais pas l’effrayer mais quand je l’ai vue, tout a été naturel, je n’ai plus pensé à rien, j’ai juste vécu ce coup de cœur."

Julien reconnaît néanmoins avoir eu un seul et unique moment de réflexion. "Dans la voiture, quand j’ai posé ma main sur elle, je me suis demandé si ce n’était pas trop rapide. Je pensais d’ailleurs qu’elle allait repousser ma main, quand elle a à son tour pris la mienne… Mais c’était l’inverse, comme moi, Élodie est tactile !"

Ce qui n’a échappé à personne, c’est le fait que Julien se soit mis un genou à terre pour glisser l’anneau au doigt de la mariée.

"Là aussi, tout a été naturel. Je m’étais dit qu’il fallait que je sorte du lot à ses yeux, si elle me plaisait. Mais même si je suis quelqu’un de romantique, le genou au sol n’était pas programmé. Sans le coup de foudre, je n’aurais jamais fait cela"

Julien a également très vite été rassuré par les réactions des deux familles. "C’était une appréhension pour moi. Surtout en revenant de la séance photos. Élodie et moi, nous nous demandions comme cela s’était passé mais on a très vite constaté que la bonne ambiance était au rendez-vous. Ils nous ont attendus dans un établissement, en buvant des verres ensemble…"

Aux Ruines de Villers-la-Ville, les jeunes mariés n’ont eu aucun mal à s’exécuter pour poser, amoureux. "Le photographe devait même nous demander d’arrêter de nous embrasser pour avoir d’autres poses de nous deux !"

Une cérémonie de mariage absolument parfaite !

Lundi matin, les messages de félicitations ont plu de toutes parts. "Toutes ces attentions de personnes qui, pour la plupart, ne me connaissent pas, font plaisir !", se réjouit Julien. Les images du mariage, à part quelques photos des proches qui étaient sur place, Julien ne les avait pas encore vues. "C’est particulier, peu de personnes peuvent se permettre d’avoir un tel reportage."

Un mariage clé sur porte, sans devoir se préoccuper de rien, au final, Julien a apprécié. "Quand je vois comment cela se passe pour certains couples que je connais, les préparatifs, c’est long et parfois difficile. Cela suscite même des tensions et des disputes. Là, on a évité tout cela et ce n’est pas plus mal !"

"Mais surtout, je dois dire que tout convenait parfaitement, depuis la cérémonie à la maison communale, en passant par la séance de photos, la salle pour le repas et la soirée, et l’hôtel ensuite" Le seul bémol ? "Cela passe bien trop vite, on n’a pas vraiment eu le temps d’en profiter".

Au cours de la soirée, on a constaté que le couple avait tendance à vivre l’amour naissant, oubliant un peu les proches. "C’est exact. Nous étions tout le temps très proches, avec une énorme envie de nous découvrir l’un l’autre. Mais à un moment, on s’est forcés à aller vers nos familles, de quitter notre belle bulle."

Et là aussi, tout s’est bien passé. "J’ai été touché du réconfort de sa famille. Mon beau-père a très vite montré son intention de se projeter avec moi vers le futur, me parlant déjà de faire un barbecue tous ensemble, de me faire découvrir la Hongrie, son pays ! Et de mon côté, mon beau-frère était très heureux de ce qu’il m’arrive."