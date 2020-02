À 15 mètres de hauteur, sur le toit, accroché aux panneaux solaires, malgré son vertige, Julien Gasiaux a tout fait pour empêcher les dégâts.

Il est 20 h 30 samedi soir quand Eddy sonne à la porte de Julien Gasiaux, rue de Branchon à Jandrenouille. "Il m’a dit qu’il y avait le feu chez moi. Je mangeais tranquillement installé au salon. Mais j’ai vite vu ma toiture en feu. Un feu de cheminée qui a dégénéré. J’ai directement grimpé via ma terrasse arrière et une échelle, un tuyau à la main, sur la toiture. Mais l’effet a été minime, le tuyau était trop court. En plus, je n’arrêtais pas de glisser. J’ai d’ailleurs pu me rattraper grâce aux panneaux et à la corniche. Avec le recul, je me dis que je suis fou, j’ai le vertige, je me suis fait très peur !"

Julien redescend comme il peut mais, malgré les cris des voisins, hors de question de laisser le feu brûler son habitation. "J’ai alors commencé des va-et-vient du rez-de-chaussée au troisième étage avec des seaux d’eau. D’abord sur les flammes, mais très vite je me suis rendu compte que cela ne servait à rien. Alors, j’ai arrosé le sol du grenier pour éviter que le feu se propage, à chaque fois qu’un morceau de poutre ou de toiture tombait…"

À leur arrivée, les pompiers, très efficaces selon Julien, l’ont prié de dégager les lieux pour éviter tout danger et les laisser travailler. La toiture est fortement endommagée mais, pour éviter les vols, même sans chauffage, Julien continue d’habiter les lieux ! "J’ai placé ma fille chez sa maman, impossible de l’héberger dans ces conditions."