De mai à août 2020, trois marginaux ont donné du souci aux autorités ottintoises. L’un d’eux s’est par exemple installé durant plusieurs jours dans les locaux de la Maison de l’emploi qui était inoccupée, entrant via une fenêtre brisée. À deux, ils ont aussi "visité" une école après avoir remarqué qu’un Vélux était resté ouvert durant le week-end. Ils ont fouillé toutes les classes, et sont repartis avec un baffle, un iPad et une guitare.

D’autres faits encore moins agréables sont à mettre à leur actif, comme ce GSM emprunté à une personne déficiente mentale sous prétexte d’un appel à passer en urgence, et jamais rendu. Hébergés par un homme se déplaçant en chaise roulante, deux des gaillards sont partis avec son téléphone et son portefeuille.

La carte bancaire a été utilisée pour des paiements sans contact dans les magasins. La petite bande volait aussi de l’alcool dans les grandes surfaces d’Ottignies et de Louvain-la-Neuve, et piquait aussi des vélos ou des trottinettes pour les revendre.

Thibaut D., né en 1991 et sans antécédents judiciaires, a fini par se faire épingler. En aveu de neuf faits devant le tribunal correctionnel, il a passé près de quatre mois en détention préventive. Cette semaine, le tribunal a fixé la sanction à 200 heures de travail, lesquelles seront remplacées par 18 mois de prison en cas d’inexécution.

Ses deux complices, eux, ont disparu dans la nature. Par défaut, vu leur situation de récidive, ils ont écopé de peines d’un an et de dix-huit mois d’emprisonnement ferme. "Il fallait mettre un coup d’arrêt à une dérive", avait précisé le ministère public à l’audience.