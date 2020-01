Massimiliano et Domenica, des Napolitains, logeaient à cette période à Rixensart.

En 2017, des commerçants de Rixensart, Genval, Braine-l’Alleud mais aussi de Liège, de Namur ou encore de Flawinne se sont retrouvés avec de faux billets de 20 et de 50 euros dans leur tiroir-caisse. Un couple circulant dans une voiture munie d’une plaque italienne a été interpellé dans ce cadre.

Massimiliano et Domenica, des Napolitains, logeaient à cette période à Rixensart chez Anna, la tante de Domenica qui hébergeait aussi Mohamed B. À quatre, ils se rendaient dans certains commerces et achetaient de petits articles peu chers, des bouteilles d’eau par exemple. Ils donnaient Vincent Fifi un faux billet de 50 euros, et obtenaient la monnaie en vrais billets.

Cités en correctionnelle, Domenica et Massimiliano, qui sont retournés en Italie, n’ont pas fait le déplacement. Mohamed, lui, est venu expliquer que Domenica lui donnait les billets et il recevait 5 euros pour les changer. C’était un peu risqué, mais il y avait moyen de se faire un peu d’argent et il en avait besoin…

Anna, elle, a nié en bloc : elle a logé sa nièce, qui a souvent beaucoup d’argent, et elle a évité de lui poser des questions. Il lui est arrivé de retourner aussi avec elle dans sa famille à Naples, mais ce n’était pas pour aller chercher des faux billets…

Le jugement fustige ces minimisations. Mohamed est condamné à 20 mois de prison assortis d’un sursis probatoire, et à une amende de 800 euros. Domenica et Massimiliano, qui ont fait six mois de détention préventive en Belgique, écopent d’un an de prison avec un sursis pour ce qui excède cette période de détention.

Quant à Anna, la justice pointe son absence de remise en question et le rôle central qu’elle a joué dans ce dossier. Elle s’en tire cependant avec une peine de travail de 250 heures, vu son absence d’antécédents judiciaires.