Le 8 octobre 2017, un habitant de Gilly a ouvert sa porte à Nikita P., de Fleurus, qu’il connaissait via un site de rencontres homosexuelles. Mais il s’est retrouvé face à deux hommes qui ne lui voulaient pas vraiment du bien. Un coup de poing de Nikita l’a directement envoyé au sol, puis Jimmy D., de Charleroi, lui a attaché les pieds et les poings. L’homme a été violemment frappé et ses agresseurs ont emporté sa carte bancaire après l’avoir obligé à livrer son code secret sous la violence des coups portés.

Un mois plus tard, c’est à Wavre que Nikita P. a commis de nouveaux faits, selon le même schéma. La victime, mise en confiance via un site de rencontre, est allée chercher le Fleurusien et son ami à la gare de Rixensart puis les a ramené chez lui à Wavre. Un des invités s’est dévêtu sur un lit, puis l’autre a crié : « C’est le moment ».

Les deux hommes ont alors violemment agressé leur hôte. Il l’ont bâillonné, ligoté, frappé de manière très violente - comme la victime précédente, le Wavrien a subi plus de quatre mois d’incapacité de travail ! -, ont fouillé sa maison et emporté différents objets de valeur ainsi que la voiture de la victime.

Des photos transmises à celle-ci avant l’agression a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’aux auteurs. Et il est apparu que Nikita et Jimmy avaient également commis une autre agression du même type, cette fois à Braine-l’Alleud.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon, qui a examiné cette série d’agressions ciblant des homosexuels, a rendu son jugement mardi. Vu l’extrême gravité des faits, l’acharnement des prévenus envers les victimes et leur absence de scrupules, ce sont des peines d’emprisonnement ferme qui ont été infligées. Nikita P, qui a joué le rôle principal, écope de six ans de prison malgré son absence d’antécédents. Jimmy D., lui, prend quatre ans de prison.